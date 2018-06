Der Streit um die vom Land geplante Einführung von Tempolimits auf Teilstrecken der Autobahnen A 81 und A96 gewinnt an Fahrt: CDU-Verkehrsexpertin Nicole Razavi bezeichnete die Pläne von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch im Stuttgarter Landtag als „Wahlkampf-Gag“. „Sie bewegen sich im rechtsfreien Raum“, hielt Razavi Hermann vor. Kurz zuvor hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) via „Focus Online“ bekräftigt, dass er den Vorstoß für ein „generelles Tempolimit“ nicht erlaube: „Das Tempolimit darf so nicht vollzogen werden, darum dürfen auch keine Schilder aufgestellt werden“, erklärte Dobrindt. Hermann sieht sich hingegen im Recht: Dobrindt könne ein Verbot nur über den (rot-grün dominierten) Bundesrat anweisen.

Anlieger wollen Lärmschutz

Im Kern geht es um zwei zusammen 80 Kilometer lange Autobahnabschnitte. Auf denen will das Land in einem Pilotprojekt drei Jahre lang Tempo 120 erproben: Auf dem 48Kilometer langen württembergischen Teil der Allgäu-Autobahn A 96 zwischen Achberg und Aitrach sowie auf 32 Kilometern der A 81 zwischen Hegau und Bad Dürrheim. Anlieger und Politiker drängen an beiden Strecken schon länger auf Limits. So bat der Tuttlinger CDU-Landtagsabgeordnete und Landtagswahl-Spitzenkandidat Guido Wolf erst im Juni per Brief um mehr Lärmschutz für das an der A 81 liegende Geisingen. An der A96 weist der Landtagsabgeordnete Paul Locherer (CDU) auf unfallträchtige Abschnitte wie die Argentalbrücke hin.

Schon 2014 beauftragte der Petitionsausschuss des Landtags Hermann einstimmig, den Bundesverkehrsminister um einen Modellversuch zu Tempo 120 auf der A 96 zu bitten. Allerdings nur für zwei Jahre und für die kürzere Strecke von Leutkirch-Süd bis Wangen-West. „Wenn ich allen Forderungen von Anliegern nach Tempolimits nachkommen würde, hätten wir durchgehend Geschwindigkeitsbegrenzungen“, sagt Hermann. Die wären aber nicht rechtssicher, da für Begrenzung triftige Gründe vorliegen müssen. Die benannten Abschnitte gelten aber insgesamt weder als besonders laut noch als unfallträchtig, allerdings gibt es gefährlichere Teilstücke.

Mit dem Versuch sieht sich der Minister auf der sicheren Seite: Dabei solle getestet werden, ob eine Beschränkung die Unfallzahlen senkt. Begründung: Beide Strecken zeichneten sich durch „hohe Differenzgeschwindigkeiten“ aus. Übersetzt: Hier treffen Schweizer, die ihre PS-starke Oberklasselimousine ausfahren wollen, auf langsam dahinzuckelnde Deutsche. Ein Tempolimit soll die Unterschiede nivellieren und Unfallrisiken senken.

Für Razavi nur eine neue „Schikane“ des „verkehrspolitischen Erlkönigs“ Hermann. „Wie die Menschen zur Arbeit oder zum Arzt kommen, ist Ihnen egal“, hielt Razavi dem Minister vor. Der konterte, für den Modellversuch würden nur etwas mehr als sieben Prozent Südwestautobahn tempobegrenzt – bislang gelten auf 32 Prozent der knapp 1040 Autobahnkilometer Limits.

Zeichen der Entspannung

Der Allgäuer Abgeordnete Locherer fürchtet, dass der Polit-Streit um die 80 Kilometer das Anliegen der Anlieger – weniger Lärm und mehr Sicherheit an einigen Abschnitten – überdeckt: „Wenn man einen Ballon zu stark aufbläst, platzt er.“

Doch es gibt Zeichen der Entspannung: Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ hat das Staatsministerium von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Hermann gebeten, auf Dobrindt zuzugehen. Noch am Mittwoch schickte der einen Brief an Dobrindt. Kernbotschaft: „Baden-Württemberg plant nicht die Einführung eines generellen Tempolimits auf Bundesautobahnen“. Es gehe vielmehr darum, die Zahl der Verkehrstoten weiter zu senken.