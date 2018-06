Politik und Wirtschaft treffen sich bei 50. Stallwächterparty

Das baden-württembergische Sommerfest im politischen Berlin hat Geschichte: Zur 50. Stallwächterparty erwartet Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstagabend rund 1500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur in der Landesvertretung am Berliner Tiergarten. Die erste Party hatte es 1964 in Bonn gegeben - damals noch in der parlamentarischen Sommerpause, als einige Mitarbeiter Stallwache halten mussten.

Vor 50 Jahren begann alles mit einem kleinen Grillfest - heute gilt die Stallwächterparty in der Hauptstadt als populärer Treffpunkt für Regierung, Parteien und Fraktionen. Bundesratsminister Peter Friedrich (SPD) sagte, trotz des politischen Wandels in 50 Jahren sei die Gastfreundschaft stets geblieben. Die Party kostet nach Angaben der Organisatoren rund 242 000 Euro, davon tragen Sponsoren etwa 153 000 Euro.