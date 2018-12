Politik muss Baden-Württembergs wirtschaftliche Stärke fördern

Wir können alles. Außer Hochdeutsch. Der Slogan von Baden-Württemberg ist deutschlandweit nicht nur der beliebteste. Das haben Studenten der Uni Hohenheim jüngst herausgefunden. Er stimmt auch. Den Beweis dafür hat nun das Statistische Landesamt geliefert: Baden-Württemberg ist und bleibt die innovativste Region in der Europäischen Union. Nirgendwo sonst wird so viel erfunden wie hier, nirgendwo sonst so viel in Forschung und Entwicklung investiert.

Als Innovationshotspot hat der Südwesten eine lange Tradition: Bahnbrechende Erfindungen wie Gottlieb Daimlers Automobil, das Fahrrad, das Streichholz oder die Motorsäge haben ihren Ursprung im heutigen Baden-Württemberg. In Sachen Innovation macht den Schwaben also keiner etwas vor. Ohne sie wäre Deutschland nicht der Wirtschaftsmotor, der er heute ist.

Das Resultat des Erfindergeists: In keinem anderen Bundesland und in keiner anderen Region in der EU gibt es so viele Marktführer und eine solch hohe industrielle Kompetenz mit einer so großen Bandbreite. Doch um den Erfolg muss ständig gerungen werden. Die Sicherung der wirtschaftlichen Stärke als Garant für Beschäftigung, Wohlstand und sozialen Frieden ist kein Selbstläufer.

Die Politik ist gefordert: Sie muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass kluge Köpfe nicht abwandern und die industrielle Produktion in Baden-Württemberg eine Zukunft hat. Deshalb braucht es eine steuerliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsausgaben ebenso wie ein Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz und eine stärkere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Deshalb braucht es aber vor allem größere Anstrengungen beim Ausbau der Infrastruktur.

Bei Straße und Bahn wird auch im Südwesten zu wenig getan. Die Anbindung wirtschaftsstarker Regionen wie Bodensee-Oberschwaben ist ihrer Bedeutung nicht würdig. Und in Innovationsfeldern wie der Digitalisierung hemmt der schleppende Breitbandausbau. Will Baden-Württemberg Innovationschampion bleiben, kommt es eben doch darauf an, dass ein flächendeckendes 5G-Netz an jeder Milchkanne verfügbar ist.