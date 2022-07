Pokalspiel in Rehden: Sandhausens Schwartz fordert Konstanz

Trainer Alois Schwartz vom SV Sandhausen fordert beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal von seiner Mannschaft einen konstanteren Auftritt als zuletzt. „Es reichen keine 60 Minuten, sondern wir müssen es über 90 hinbringen“, sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten zwei Tage vor der Partie bei Viertligist BSV SW Rehden am Sonntag (13.01 Uhr/Sky). Man wisse „um die Brisanz in so einem Spiel“ und müsse „von Beginn an hellwach und da sein“, betonte der 50-jährige Schwartz. „Es ist für uns wirtschaftlich, aber auch sportlich wichtig, eine Runde weiterzukommen.“

Sandhausen, das in der Liga zuletzt mit 1:2 beim SV Darmstadt verlor, kann gegen den Regionalligisten personell weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Einzig Ersatzkeeper Benedikt Grawe nach einer Blinddarm-OP und Offensivmann Cebio Soukou nach Knieproblemen sind noch nicht einsatzbereit. Soukou habe aber die ganze Woche mit der Mannschaft trainiert und sei auf einem guten Weg, berichtete Schwartz.

