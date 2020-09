Pokalspiel gegen Stuttgart: Hansa Rostock appelliert an Fans

Drei Tage vor dem DFB-Pokal-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart hat der FC Hansa Rostock in einem Offenen Brief an seine Fans appelliert, die sich aus der Corona-Pandemie ergebenden Regeln strikt zu beachten. „Es ist elementar, dass wir die Maßnahmen des Hygiene-Konzeptes einhalten, um zu zeigen, dass die Entscheidung für eine Rückkehr von Zuschauern richtig war“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben an die Anhänger. „Lasst uns das Ganze gemeinsam angehen und diese große Chance für den Fußball und unseren Verein nutzen.“

Für das Pokalspiel des Drittligisten gegen den Bundesliga-Rückkehrer sind am Sonntag (15.30 Uhr) 7500 Fans zugelassen und damit so viele Zuschauer wie bundesweit bei Fußball-Spielen noch nie seit dem Inkrafttreten der restriktiven Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie in diesem März. Die Tickets müssen personalisiert sein, es dürfen keine Stehplatz-Karten verkauft und keine Gäste-Fans eingelassen werden. Außerdem herrscht absolutes Alkoholverbot.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat ihr Kommen zu dem Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs angekündigt. „Es ist ein großer Schritt mit so vielen Leuten, das will ich nicht verhehlen. Aber ich habe auch großes Vertrauen“, sagte die SPD-Politikerin.

Offener Brief

FC Hansa Rostock

Spielplan FC Hansa

Kader FC Hansa