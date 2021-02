Pokal-Achtelfinale: VfB Stuttgart trifft auf Mönchengladbach

Von Schwäbische Zeitung

Sie wollten offenbar ganz für sich allein sein: Nach einem Rendezvous am Ludwigsfelder Baggersee muss sich ein Pärchen jetzt wegen mehreren Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Nach Polizeiangaben fuhr eine 43-jährige Fahrerin am Montag um 14.40 Uhr mit ihrem 39-jährigen Lebensgefährten über den als Gehweg beschilderten Rettungsweg in die Grünanlage am Ludwigsfelder Badesee. Dabei umfuhr die Frau die Schranke am Zugang des Badesees über den Grünstreifen und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf die Liegewiese.