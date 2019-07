Podcast „Sag's Pauly“: Wie gefährlich ist 5G für die Menschen?

Die Lizenzen sind versteigert. Firmen warten darauf, dass sie endlich die 5G-Frequenzen nutzen zu können, um Daten zwischen Robotern in Echtzeit hin und her zu senden, komplizierte Vorgänge automatisiert zu steuern oder Fahrassistenzsysteme bei selbstfahrenden Autos in Sekundenbruchteilen reagieren zu lassen.

1000-mal so viele Daten wie bisher

Dafür soll mit Hilfe von 5G die tausendfache Menge an Daten übermittelt werden - doch dazu sind deutlich mehr Funkzellen nötig. Das wiederum sorgt bei vielen Menschen für große Sorgen - zumal es Studien gibt, die bei Tierversuchen Auswirkungen auf Krebszellen und die DNA gezeigt haben. Doch was sagen diese Tests über Wirkungen auf den Menschen aus?

Ohne Studien ein "Experiment am Menschen"

Während die Industrie schon milliardenschwere Projekte plant, ist eine entscheidende Frage völlig offen: Sind die elektromagnetischen Strahlen, die im Zusammenhang mit 5G entstehen, unschädlich für Menschen?

Diese Frage müsste vor dem Verkauf der Lizenzen geklärt sein - ist sie aber nicht. Das kritisiert Professor Armin Grunwald. Sollten die Auswirkungen nicht untersucht werden, sei die Einrichtung eine Art Experiment am Menschen.

Weltweit größte Einrichtung für Technikfolgenabschätzung

Grunwald leitet das Institut für Technikfolgenabschätzung in Karlsruhe, die weltweit größte Einrichtung dieser Art. Außerdem ist der Physiker und Philosoph Leiter des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag. Mit seinem Team erarbeitet er im Auftrag des Bundestages Studien zu den Folgen von neuen Technologien.

Der Physiker und Philosoph Professor Armin Grunwald berät den Bundestag unabhängig zum Thema Technikfolgen. (Foto: privat)

Wie Professor Grunwald die Gefahren durch 5G einschätzt, warum der Bundestag bisher keinen Auftrag gegeben hat, der sich mit den Auswirkungen auf die Gesundheit befasst und wie sich Philosophie und Technik in solchen Fragen ergänzen - darüber spricht er ausführlich mit Andrea Pauly:

