Podcast „Sag's Pauly“: Die Faszination und Gefahr von Verschwörungstheorien

Es gibt viele Verschwörungstheorien, die eher harmlos sind:

Chemtrails oder 5G-Technologie machen die Menschen angeblich willenlos,

machen die Menschen angeblich willenlos, außerirdische Reptiloiden sollen die Menschheit steuern,

sollen die Menschheit steuern, Mozart sei von den Freimaurern ermordet worden,

ermordet worden, in New Mexiko sei ein Ufo abgestürzt und die US-Regierung habe Kontakt zu Aliens,

abgestürzt und die US-Regierung habe Kontakt zu Aliens, die Erde sei eine Scheibe ,

, die Mondladung habe in Wahrheit nur im Fotostudio stattgefunden,

habe in Wahrheit nur im Fotostudio stattgefunden, "Elvis lebt", dafür sei Paul McCartney tot und werde von einem Doppelgänger dargestellt.

Allerdings gibt es auch Theorien, die äußerst gefährlich sein können: Die USA hätten die Anschläge vom 11. September selbst orchestriert und damit den Nahen Osten destabilisiert, es gebe einen "Großen Austausch" um die Welt zu islamisieren, die Bundesrepublik sei kein souveräner Staat, damit seien das Grundgesetz und die staatlichen Organe der BRD bedeutungslos. Diese Erzählungen führen zu Rassismus und mehrfach zu gewalttätigen Übergriffen mit Waffengewalt.

Die gefährlichste Verschwörungstheorie kostete Millionen Leben

Das schwerwiegendste Beispiel für die Gefahr durch eine Verschwörungstheorie ist aber der seit Jahrhunderten bestehende Glaube, Juden wollten die Weltherrschaft an sich reißen, was in der Folge zum Holocaust und dem systematischen Mord von Millionen Menschen führte.

Wer ist anfällig für Verschwörungstheorien?

Michael Butter, Experte für Verschwörungstheorien an der Universität in Tübingen. (Foto: privat)

Was macht ihre Faszination aus?

Und wann ist es möglich, mit ihren Anhängern zu diskutieren und so genanntes Debunking zu betreiben, also mit Fakten zu belegen, dass die Theorie nicht stimmen kann?

Darüber hat Michael Butter, Professor der Literatur- und Kulturwissenschaften an der Universität in Tübingen, 2018 das Buch "Nichts ist, wie es scheint: Über Verschwörungstheorien" geschrieben.

Seit mehr als zehn Jahren befasst er sich mit dem Thema, ist Koordinator und Vizevorsitzender des EU-Projekts COMPACT (Comparative Analysis of Conspiracy Theories), in dem sich 160 Wissenschaftler aus 40 Nationen vier Jahre lang mit dem Thema Verschwörungstheorien auseinandergesetzt haben.

Er spricht im Podcast über seine Lieblings-Theorie, erzählt von seiner Tante, mit der er kaum noch reden kann und davon, wie (un-)klug es ist, in einer links-liberalen Stadt über das Impfen zu sprechen. Michael Butter erklärt, wie Populismus und Verschwörungstheorien zusammenpassen und erläutert, warum der Zufall das größte Problem für Verschwörungstheoretiker ist.

Und Butter macht deutlich, warum die Debatte um den Begriff selbst müßig ist und er ihn auch weiterhin mit Überzeugung benutzt.

Übrigens: Die Verschwörungstheorie über die gefälschte erste Mondlandung hat Albert Zaglauer von Airbus Defence & Space in Immenstaad am Bodensee in einer anderen Podcast-Episode überzeugend debunked:

