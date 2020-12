Podcast „Sag's Pauly“: Das Christkind gibt ein Interview

Das Christkind hat sich kurz Zeit genommen - am stressigsten Tag des Jahres - um ein paar Fragen zu beantworten. Ist es ein Junge oder Mädchen? Was macht es, wenn nicht Weihnachten ist? Was gibt es heute beim Christkind zu essen? Haben wir uns verhört oder spricht es Schwäbisch?

Es gibt aber auch ein paar ernste Fragen: Warum bekommen manche Kinder Geschenke und andere nicht? Und was antwortet es, wenn jemand sagt, er glaubt nicht ans Christkind?

Unsichtbare Wesen sind nicht leicht aufzuzeichnen

Dass es nicht ganz so einfach ist, das Christkind aufzunehmen, zeigt sich am Ton - der wackelt in dieser Folge ein bisschen. Wir bitten um Verzeihung - es ist eben nicht ganz so einfach, stabil aufzunehmen, wenn es ständig unsichtbar ist.

