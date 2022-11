Plötzlich dunkel: Zirkusartist stürzt metertief

Nachdem im Zirkuszelt plötzlich das Licht ausging, ist ein Artist während einer Vorstellung in Denkendorf bei Stuttgart abgestürzt und hat sich verletzt. Der 36-Jährige fiel aus mehreren Metern Höhe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben nach hatte der Mann auf einem Akrobatikgerät mit zwei rotierenden Rädern geturnt. Wie schwer er sich bei dem Unfall am Montag verletzte, war zunächst unbekannt. Unklar war anfangs auch, weshalb sich der Stromgenerator zur Beleuchtung des Zirkus abgeschaltet hatte.

Pressemitteilung

