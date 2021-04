Pliskova im Stuttgarter Tennis-Viertelfinale gegen Barty

Die frühere Turniersiegerin Karolina Pliskova spielt am Freitag in Stuttgart gegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty um den Einzug ins Halbfinale. Die tschechische Tennisspielerin setzte sich am Donnerstag gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland 6:7 (7:9), 6:4, 6:3 durch und zog damit ins Viertelfinale ein. Pliskova ist die Nummer neun der Welt, sie hat das Stuttgarter Sandplatz-Turnier 2018 gewonnen und am Mittwoch die Hamburgerin Tamara Korpatsch in drei Sätzen besiegt. Barty hatte im Achtelfinale gegen Lokalmatadorin Laura Siegemund gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:210422-99-310425/2

Turnier-Tableau

Weltrangliste