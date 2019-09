Pleite von Thomas Cook verdirbt Urlaub am Baden Airpark

Die Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook hat am Montag auch Reisenden am Flughafen Baden Airpark bei Karlsruhe den Urlaubsstart verdorben. So durften 25 Touristen, die eine Pauschalreise über das Tochterunternehmen Neckermann gebucht hatten, nicht in Flugzeugen der Fluggesellschaft Tui mitfliegen. Neckermann habe zwar Sitzplätze in den Tui-Maschinen gekauft, die von dem Flughafen starten. Die Neckermann-Reisenden durften seit Montagmittag aber nicht mehr mitgenommen werden, berichtete Baden-Airpark-Geschäftsführer Manfred Jung. Grund sei, dass die Unterbringung der Touristen am Zielort nicht sichergestellt sei. Die Hotels hätten nach der Pleite Angst um ihr Geld.