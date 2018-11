Planenschlitzer machen sich an mehr als 100 Lkw zu schaffen

An mehr als 100 Lastwagen haben sich Kriminelle am Wochenende auf einem Rastplatz an der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu schaffen gemacht. Sogenannte Planenschlitzer, die es auf die Ladung der Lkw abgesehen hatten, haben auf Anhängern und Sattelaufliegern nach Diebesgut gesucht, wie die Polizei mitteilte. Gestohlen wurden unter anderem hochwertige Kettensägen und Wickelspulen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht noch nach Zeugen. Wann genau die Diebe an den meist bereits am Freitagabend auf dem Rastplatz Kraichgau-Süd abgestellten Lastwagen zugeschlagen haben, ist bislang offen, ebenso die Höhe des Schadens. Allein der Sachschaden an den Abdeckplanen dürfte beträchtlich sein, schätzt die Polizei.

Pressmitteilung