Pizzadieb auf der Flucht in Stuttgart

Für eine leckere Pizza sind viele Menschen gewillt einiges in Kauf zu nehmen - aber gleich ein Verbrechen begehen? Ein Ladendieb in Stuttgart hat direkt vier Packungen auf einmal gestohlen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Angestellte versuchte noch den Diebstahl am Freitag zu verhindern, indem sie sich dem Dieb in den Weg stellte. Dieser schubste die Frau zur Seite, wobei sie sich leicht verletzte. Daraufhin konnte der Täter mit seinen vier Pizzen entkommen.

© dpa-infocom, dpa:211016-99-618777/2

Mitteilung der Polizei