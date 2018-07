Mannheim (dpa/lsw) - Welche Geschichte steckt dahinter? Nach 67 Jahren ist eine Pistole aufgetaucht, die in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs in einem Abwasserrohr in Mannheim versteckt wurde. Arbeiter fanden die Waffe, als sie bei Sanierungsarbeiten die Rohre freilegten. Die Pistole war in eine Zeitung aus dem Jahr 1944 eingewickelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei vermutet, dass jemand versuchte, die mit fünf Kugeln geladene Waffe über die Kanalisation zu entsorgen.