Pilotstrecke für Oberleitungs-Lastwagen wird freigegeben

Woche für Woche werden die Coronavorsorgemaßnahmen reduziert und das Alltagsleben nähert sich der gewohnten Normalität an. Dieses Wochenende öffnete das Kornhausmuseum in Bad Waldsee und beim Gang durch die Innenstadt traute man den Ohren kaum, gab es doch tatsächlich warmherzige Blasmusik zu hören. Zwar noch in kleiner Besetzung dafür live und im wahrsten Sinne des Wortes unplugged (Ohne angestöpselten Strom). Allerdings fielen die zurückgekehrten Kulturangebote bei der Bevölkerung auf recht unterschiedliche Resonanz.