Booster-Impfung bei dm: Drogeriekette startet Versuch im Südwesten

Die Drogeriemarktkette dm testet am Samstag in Karlsruhe ein Angebot für Auffrischungsimpfungen. In Zusammenarbeit mit Ärzten und einem Unternehmen für Betriebsmedizin bietet der Händler zwischen 10 und 15 Uhr Boosterimpfungen an.

Zur Verfügung steht der Impfstoff Moderna, zuvor muss ein Impftermin gebucht werden. Das Angebot richtet sich an alle bereits zweimal Geimpfte ab 30 Jahren. Zuvor hatte dm bereits Corona-Schnelltestzentren betrieben, die nun zum Teil erneut geöffnet werden.

Pilotprojekt für Auffrischungsimpfungen bei dm

„Mit der Wiedereröffnung der Schnelltest-Zentren und der Impfaktion in Karlsruhe wollen wir Erfahrung sammeln, wie die Angebote von den Menschen in der jetzigen Phase angenommen werden“, sagt dm-Geschäftsführer Christian Harms in einer Pressemitteilung.

Ein Ausweiten des Angebots zieht die Drogeriemarktkette unter bestimmten Voraussetzungen in Erwägung.

„Für die Eröffnung neuer Schnelltest-Zentren und die Schaffung weiterer Angebote für Booster-Impfungen benötigen wir Planungssicherheit, geringe bürokratische Aufwendungen und einheitliche Vorgaben der Behörden. Wenn diese gegeben sind, können wir das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger in kürzester Zeit ausweiten,“ so Harms.