Bei einer missglückten Notlandung ist der Pilot eines Segelflugzeuges in Bad Liebenzell (Landkreis Calw) leicht verletzt worden. Der 55-Jährige hatte zuvor am Samstagnachmittag aufgrund fehlenden Aufwinds eine geeignete Umgebung für die Landung gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Weil die Landung misslang, stürzte das Segelflugzeug unglücklich. Der Mann kam in eine nahe gelegene Klinik.

