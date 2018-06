Ein 75 Jahre alter Pilot hat in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) notlanden müssen. Beim Landeanflug auf den Flugplatz ließ sich das Bugfahrwerk seiner Propellermaschine am Mittwoch nicht ausfahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er brachte das Flugzeug neben der befestigten Landebahn im Gras zu Boden. Dabei wurde es erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 80 000 Euro. Verletzt wurde der Pilot nicht.

