Backnang/Waiblingen (dpa/lsw) - Ein Pilot hat einen Absturz mit seinem historischen Flugzeug in Backnang (Rems-Murr-Kreis) leicht verletzt überlebt. Die einmotorige Maschine sei am Samstag kurz nach dem Start bei einem Flugplatzfest in einen Acker gekracht, sagte ein Polizeisprecher in Waiblingen. Rettungskräfte brachten den Piloten in eine Klinik. Den Schaden an dem Doppeldecker aus den 1940er Jahren schätzte der Sprecher auf 100 000 Euro. Die Absturzursache war zunächst unklar. Das Fest ging nach dem Unfall weiter.