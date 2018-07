Friedrichshafen (dpa/lsw) - Das war alles andere als pädagogisch wertvoll: Weil er seinem mitfahrenden 13-jährigen Sohn ein physikalisches Gesetz demonstrieren wollte, wurde ein 62-jähriger Autofahrer in Friedrichshafen am Bodensee mit stark überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wollte der Vater vorführen, dass man bei hohem Tempo den Arm wegen des hohen Luftwiderstands nicht aus dem Fenster halten kann. Doch das Experiment ging gründlich daneben: Der 62-Jährige wurde auf der Landesstraße 329 mit 119 statt der erlaubten 70 Stundenkilometer erwischt. Nun erwarten ihn ein vierwöchiges Fahrverbot, drei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld.