Philosoph Peter Sloterdijk gibt sein Archiv nach Marbach

Der Philosoph und Schriftsteller Peter Sloterdijk (71) überlässt sein Archiv dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Dazu zählen nach Angaben des Literaturarchivs vom Dienstag zahlreiche Manuskripte, Entwürfe und Notizen sowie auch Fotos und digitale Dokumente - etwa Aufsätze, Vorträge und Textdateien seiner Bücher. Auch Briefwechsel beispielsweise mit dem Literaturwissenschaftler Rüdiger Safranski, dem Kulturwissenschaftler Thomas Macho oder dem Kunsttheoretiker Bazon Brock seien darunter. Als Besonderheit des Bestands nannte das Archiv 140 Notizhefte mit philosophischen Aphorismen, Reiseberichten oder Kommentaren zum politischen Tagesgeschehen.

Der in Karlsruhe geborene Sloterdijk gilt als einer der wichtigsten und vielseitigsten Intellektuellen in Deutschland. Unter anderem schrieb er die zweibändige „Kritik der zynischen Vernunft“ oder „Die Revolution der gebenden Hand“, zahlreiche Essays oder auch ein Libretto zur Oper „Babylon“ von Jörg Widmann. Bis 2017 hatte er den Lehrstuhl für Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung (HfG) in Karlsruhe inne.