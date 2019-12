Philipps ersetzt VfB-Kapitän Kempf: Gomez und Endo starten

Nathaniel Phillips ersetzt den gesperrten Kapitän Marc Oliver Kempf im Auswärtsspiel des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart beim SV Sandhausen. Die Leihgabe des FC Liverpool startet am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der Innenverteidigung neben Ex-Nationalspieler Holger Badstuber. Ansonsten verzichtet Trainer Tim Walter im Vergleich zum Derbysieg gegen den Karlsruher SC am vergangenen Wochenende auf Veränderungen. Im Sturmzentrum beginnt erneut Mario Gomez. Auch der japanische Nationalspieler Wataru Endo steht wieder in der Startelf.

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart