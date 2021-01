In Brand geratenes Altpapier hat das Dach eines Supermarktes in Pforzheim in Flammen gesetzt. Das aus ungeklärten Gründen ausgebrochene Feuer griff am Samstagabend von einem Außenlager des Lebensmittelmarktes auf das Dach über, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gewesen, jedoch musste ein größerer Bereich der Dachkonstruktion zur Überprüfung auf mögliche Glutnester geöffnet werden. Verletzt wurde niemand.