Pforzheimer AfD-Politiker Bernd Grimmer an Corona verstorben

Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Bernd Grimmer ist an Covid-19 gestorben. Er erlag in der Nacht zum Sonntag seiner Erkrankung, sagte ein Sprecher seines Kreisverbands Pforzheim-Enz der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Grimmer wurde 71 Jahre alt. Er hatte noch im September die Corona-Maßnahmen scharf kritisiert.

"Gestern Abend ist unser verehrter Kollege, Freund, Mentor, Parteikamerad und ein guter Mensch von uns gegangen", heißt es auf der Seite des Kreisverbands Pforzheim-Enz zum Tod des AfD-Politikers.

Grimmer war einer von drei Sprechern des AfD-Landesvorstandes in Baden-Württemberg. Noch im September hatte er in einem Facebook-Beitrag die Corona-Maßnahmen scharf kritisiert und von einem "kranken Corona-Regime" gesprochen sowie über "die Wirkungsweise des Virus auf Politikerhirne der Kartellparteien" sinniert. Er beklagte im Zuge der Corona-Pandemie "Alarmismus" und "Panikmache".

Der 71-Jährige positionierte sich als Gegner der Impfkampagne gegen die Corona-Regelungen, die ungeimpfte Personen vom Zugang zu Geschäften und Einrichtungen ausschließen.

Grimmer war 2016 zum ersten Mal in den Stuttgarter Landtag gewählt worden. Damals erreichte er für die Landespartei das erste Direktmandat. 2021 verlor er sein Direktmandat, zog aber über die Liste erneut in den Landtag ein. Grimmer war Vorsitzender des Kreisverbands Pforzheim-Enz. Sein Mandat im Landtag übernimmt nach Angaben der AfD Alfred Bamberger.