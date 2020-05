Pfleger machen mit Mahnwache auf Missstände aufmerksam

Pflegekräfte haben in Stuttgart mit einer Mahnwache für bessere Arbeitsbedingungen und gegen Missstände im Gesundheitswesen demonstriert. Am Montagabend versammelten sich rund 20 Menschen zum Auftakt einer 24-stündigen Mahnwache auf dem Schlossplatz. Sie bauten ein Krankenhausbett unter einem Pavillon auf, auf Transparenten war etwa zu lesen „Profit pflegt keine Menschen“.

Zum internationalen Tag der Pflege am Dienstag ruft die Bewegung „Walk of Care“ zum digitalen Protest auf, weil man dieses Jahr angesichts des Coronavirus auf einen Protestmarsch verzichten müsse. Per Livestream soll am Dienstagnachmittag auf Youtube und per Hashtag auf Missstände in der Pflege wie Personalmangel, mangelndes Mitspracherecht und unzureichende Schutzausrüstung in Zeiten der Corona-Pandemie hingewiesen werden.

