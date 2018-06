Pflege wird kultursensibel: Forum in Mannheim vernetzt Initiativen

Die „kultursensible Altenhilfe“ steht heute im Mittelpunkt eines Infotags in Mannheim. Die Zahl älterer Menschen mit ausländischen Wurzeln werde in den nächsten Jahren deutlich zunehmen, erklärten Integrationsministerin Bilkay Öney und Sozialministerin Katrin Altpeter (beide SPD). Daher wachse das Interesse wie der Bedarf an einer entsprechenden Neuausrichtung der Pflege.

Bei den veranstaltenden Ministerien gingen rund 1000 Anmeldungen zu dem Infotag ein. Dies zeige, dass das Thema viele Menschen bewege, sagte ein Sprecher des Integrationsministeriums. Die Veranstaltung diene nicht zuletzt der Vernetzung der bestehenden Initiativen bei unterschiedlichen Trägern.

Der Infotag beginnt mit Auszügen aus dem SWR-Film „Kebab oder Schweinebraten? Mustafas Expedition ins Altersheim“. Einem Gespräch mit den beiden Ministerinnen schließen sich dann ein wissenschaftliches Referat über die Versorgungslage älterer Menschen mit Migrationshintergrund sowie Berichte aus der Praxis an.

