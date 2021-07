Pflanzenuniversum: Sandkunst-Ausstellung im Blühenden Barock

Ob Bonsai oder Palme - spektakuläre Pflanzen prägen in diesem Jahr die Sandkunst-Ausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Die Schau, die an diesem Samstag eröffnet wird, steht unter dem Motto „Beeindruckende Pflanzenwelt“ und zeigt bis zum 26. August 14 Sandskulpturen zum Thema. Sieben seien bereits fertig, sagte eine Sprecherin. Weitere drei sollen am Wochenende entstehen.

Zu sehen ist unter anderem ein Mann, der auf einem riesigen Kürbis liegt - eine Anspielung auf die traditionsreiche Kürbisausstellung, die ebenfalls Jahr für Jahr im Blühenden Barock stattfindet. Eine andere Skulptur zeigt eine tropische Insel auf felsigem Gestein - auf der Rückseite versehen mit dem Gesicht einer Frau, die eine Blüte im Haar trägt. Ein besonderes Sandgesicht setzt sich aus mit Sand geformten Gemüseteilen zusammen - getreu den Bildern des italienischen Malers Arcimboldo, der Gesichter aus Birnen, Trauben oder Maiskolben malte.

Auf dem Programm steht zudem unter anderem ein Speed-Carving-Contest, bei dem Teilnehmer möglichst schnell ein Objekt aus Sand schnitzen müssen. Die Künstler arbeiten mit stark verdichtetem Sand, der dann gut geschnitten und geformt werden kann.

