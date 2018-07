Pferde, Schweine und Kühe beim Cannstatter Volksfestumzug

Die Tiere hatten an diesem trüben und regnerischen Sonntag in Stuttgart-Bad Cannstatt ihren großen Auftritt. Rund 200 Pferde, Kühe, Geißen, Esel und die berühmten schwarz-weißen Schweine aus Schwäbisch Hall wurden unter den begeisterten Rufen der Zuschauer beim Cannstatter Volksfestumzug durch die Gassen geführt.

Traditionell sind bei jenem Umzug zwar immer allerhand Tiere dabei, doch in diesem Jahr waren es noch ein paar mehr — schließlich findet zum ersten Mal seit 2006 auch wieder das Landwirtschaftliche Hauptfest (LWH) parallel zum Volksfest auf dem Cannstatter Wasen statt.{element}

Mehr als 100 Festwagen und 3400 Mitwirkende waren am diesjährigen Umzug beteiligt. Dazu gehörten Fanfaren- und Trachtengruppen, Fahnenschwenker, Musikkapellen, Bauernverbände, Schausteller, Garden und Volkstanzgruppen. „Ein guter Trunk ist jedem recht, dem Herrn, dem Bauern und dem Knecht“ lautete etwa das Motto der Cannstatter Weingärtner, die passend dazu reife Trauben an die Zuschauer verteilten. Unter dem Leitspruch „Hopfa ond Malz, ab en da Hals“ präsentierten sich die Festwirte und Brauereien des Volksfestes. Eine große Stuttgarter Brauerei war wie immer traditionell mit ihrem prächtigen 8er-Pferdegespann vertreten.

Die Stimmung unter den Teilnehmern und Zuschauern war trotz der kalten Temperaturen ausgesprochen gut und fast schon trotzig- ausgelassen. Fast so, als wolle man sich selbst und allen anderen beweisen, dass das Ländle durchaus in der Lage ist, auch noch mit einem anderen Thema als Stuttgart 21 von sich reden zu machen. So hatten denn auch die nur vereinzelt in den Zuschauerreihen stehenden Stuttgart-21-Gegner keine Chance auf größere Aufmerksamkeit.

Jeder noch so kleine Anflug von Protest wurde im Keim erstickt. Mit besonders viel Charme tat sich hierbei der berühmte Wasendoktor hervor. „Ich finde, man muss bei einem solchen schönen und festlichen Ereignis nicht auch noch die Leute aufhetzen und aufmischen und politische Themen aufgreifen“, sagte Rolf Kübler, der in diesem Jahr zum 30. Mal mit weißem Kittel den Wasendoktor gibt. Ähnlich sahen das auch die umstehenden Zuschauer, die ihm nickend beipflichteten.

„A Tracht isch ebbes schees“ — diesen Leitspruch machten sich in diesem Jahr nicht nur die Trachtengruppen zu eigen, sondern auch auffallend viele Menschen im Publikum: Fast die Hälfte aller Gäste war in Lederhose oder Dirndl erschienen, darunter viele Jugendliche. Die Tracht ist also spätestens seit diesem Jahr offenbar endgültig im Ländle angekommen und gesellschaftsfähig.

Der Umzug ist Höhepunkt des 98. Landwirtschaftlichen Hauptfestes (LWH), das parallel zum Cannstatter Volksfest stattfindet. Es ist nach Angaben der Veranstalter Süddeutschlands größte Fachausstellung für Land- und Forstwirtschaft. Es wird im vierjährigen Turnus ausgerichtet und dauert bis zum 3. Oktober. Mehr als 700 Aussteller aus Deutschland und dem benachbarten Ausland stellen auf 130 000 Quadratmetern ein breites Angebot zum Thema Agrarwirtschaft vor. (lsw)