Ein Pferd hat im österreichischen Dornbirn bei Bregenz seine 26-jährige Reiterin abgeworfen und schwer verletzt. Wie die Vorarlberger Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau am Vortag beim Aufsteigen gestürzt und mit einem Bein im Steigbügel hängengeblieben. Das 900 Kilogramm schwere Kaltblutpferd sprang in die Luft und landete dann mit einem Vorderhuf auf der linken Gesichtshälfte der Reiterin. Die 26-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.