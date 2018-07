St. Märgen (dpa/lsw) - Seine Vorliebe für schöne Messgewänder und Abendmahlskelche ist einem katholischen Pfarrer aus St. Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zum Verhängnis geworden. Jahrelang hatte er Spenden- und Kirchengelder ohne Erlaubnis dafür verwendet, neue Gewänder anzuschaffen und Kultgegenstände zu restaurieren, bestätigte das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg am Dienstag einen Bericht der „Badischen Zeitung“. Am Ende fehlten 247 000 Euro in der Kasse und der Ordensmann nahm seinen Hut. Der Pfarrer habe das Geld zwar nicht in die eigenen Tasche gesteckt, aber es fehle jetzt für andere Aufgaben, hieß es aus der Diözese.