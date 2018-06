Pfadfinder sexuell missbraucht: Urteil gegen Gruppenleiter erwartet

Im Prozess gegen den Leiter einer Pfadfindergruppe wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern soll am Freitag das Urteil gesprochen werden. Das teilte das Landgericht Tübingen am Dienstag mit. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2014 sieben Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren in der Jugendgruppe sexuell missbraucht zu haben. Außerdem soll er kinderpornografische Fotos besessen haben.

Bereits Anfang Januar hatte der Angeklagte laut Gericht die Vorwürfe gegen ihn weitestgehend eingeräumt. Für schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen sieht das Gesetz eine Mindeststrafe von zwei Jahren Gefängnis vor. In der Verhandlung stehen noch die Plädoyers und das Urteil aus.