Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat in Stuttgart als erste Tennisspielerin das Halbfinale erreicht. Die an Position drei gesetzte Tschechin besiegte am Freitag Anastasija Sevastova aus Lettland, die zuvor Lokalmatadorin Laura Siegemund aus dem Turnier geworfen hatte, auf Sand 2:6, 6:2, 6:3. Nach schwachem Auftakt entnervte Kvitova ihre Gegnerin im zweiten Satz mit ihren direkten Gewinnschlägen. Im Halbfinale trifft die 29-Jährige entweder auf Angelique Kerber oder Kiki Bertens aus den Niederlanden, die sich am Freitagabend im Viertelfinale gegenüberstehen.

Tennis-Weltrangliste der Damen

Tableau

Kerber-Profil auf WTA-Homepage

Sevastova-Profil auf WTA-Homepage

Kvitova-Profil auf WTA-Homepage