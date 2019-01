Petitionsausschuss schaltet sich in Grillrauch-Streit ein

Bei einem Vor-Ort-Termin wollen sich Mitglieder des Petitionsausschusses des Landtags heute ein Bild von der Rauchbelästigung durch Grillrestaurants in Mannheim machen. Die Ausschussvorsitzende Beate Böhlen (Grüne) und der Berichterstatter des Gremiums, der Mannheimer Abgeordnete Boris Weirauch (SPD), treffen den Initiativkreis gegen die dicke Luft am Marktplatz und in dessen Nachbarschaft. Der Zusammenschluss aus Betroffenen, Kommunalpolitikern, Bezirksbeiräten und Quartiersmanagern hatte eine Petition an den Ausschuss mit dem Ziel gerichtet, dem Qualm ein Ende zu bereiten. An den Gesprächen nehmen auch Vertreter der Stadtverwaltung und von Ministerien teil.