Die Laufzeit einer Petition zur G9-Rückkehr wurde um sechs Monate verlängert. Das gaben die Initiatorinnen, zwei Mütter von Schulkindern aus Wangen, am Dienstag bekannt. Eigenen Angaben nach sei es ihnen gelungen, seit März dieses Jahres 30 000 Unterschriften für die flächendeckende Umstellung auf das G9-Abitur in Baden-Württemberg zu sammeln. Diese wollen sie an Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) weitergeben, um sie zu einer Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren zu bewegen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.g9-jetzt-bw.de.