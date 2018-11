Petersen zurück im Kader des SC Freiburg: Auch Gondorf fit

Fußball-Nationalspieler Nils Petersen steht dem SC Freiburg im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen seinen Ex-Club SV Werder Bremen wieder zur Verfügung. Der Angreifer kehrt nach seinen muskulären Problemen in den Kader des Sport-Clubs zurück und könnte direkt in der Startelf stehen. „Wer 13 Kilometer laufen kann, wenn er gesund ist, der verliert nicht so viel wie andere“, sagte Trainer Christian Streich am Freitag über den laufstarken Petersen. Auch Mittelfeldspieler Jerôme Gondorf, ein weiterer Ex-Bremer im Kader des SC, ist nach seinem Muskelfaserriss wieder fit. Zudem wird auch Stürmer Florian Niederlechner wieder dabei sein.

