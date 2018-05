Freiburgs Toptorjäger Nils Petersen und Mittelfeldspieler Mike Frantz sind fit und können im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielen. Beide waren beim 3:2 gegen Köln mit Krämpfen ausgewechselt worden. „Es sind keine muskulären Strukturen verletzt, sie konnten auch schon wieder trainieren“, sagte SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag.

Nach seiner Gelb-Rot-Sperre kann auch Innenverteidiger Caglar Söyüncü in Mönchengladbach wieder dabei sein. Marc Oliver Kempf vertrat ihn beim Heimsieg allerdings so gut, dass er nicht automatisch wieder in die Startelf rückt. „Das haben wir noch nicht abschließend entschieden“, sagte Streich.

Durch den „enorm wichtigen“ Last-Minute-Heimsieg gegen Köln habe die Mannschaft Energie getankt, sagte Streich. „Wir wollen jetzt unser großes Ziel erreichen“. Sollte der SC den Klassenerhalt schaffen, wäre das für Streich mehr Wert als der siebte Platz in der vergangenen Saison.

