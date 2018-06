Stuttgart (dpa/lsw) - Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) in einer veganen Lederhose auf dem Frühlingsfest? Das hätte sich die Tierschutzorganisation Peta gewünscht, die ihm eine „tierfreundliche, lederfreie Trachtenhose mit eingesticktem Stuttgarter Wappen“ aus Baumwolle schickte, wie Peta am Mittwoch mitteilte. Kuhn habe die Hose aber mit bestem Dank „für die sehr schöne Geste“ zurückgeschickt, teilte die Stadt mit. Der Oberbürgermeister dürfe keine Geschenke mit einem Wert von mehr als 150 Euro annehmen. Außerdem wies Kuhn in seinem Brief an Peta darauf hin, dass er ohnehin keine Lederhosen trage - keine echten und keine veganen. Peta wollte Kuhn anregen, beim Fassanstich ein Herz für Tiere zu zeigen und sich Stuttgarter Trachtenfreunden als „ethisch motiviertes Vorbild“ zu präsentieren.