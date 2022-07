Personalnot in Baden-Württemberg: Jedes 10. Klinikbett muss im Südwesten leer bleiben

Wegen des Personalmangels in Krankenhäusern müssen sich Patienten weiter darauf einstellen, dass ihre Operationen umgeplant und aufgeschoben werden. „Es wird viel über Fachkräftemangel gesprochen, aber das ist nichts Theoretisches mehr: Das ist bittere Realität“, sagte Heiner Scheffold, Chef der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), am Montag in Stuttgart.

Die Lage habe sich durch die Corona-Pandemie weiter verschärft. Im Durchschnitt können 14,3 Prozent der Betten nicht belegt werden, wie aus einer Umfrage der Gesellschaft hervorgeht.

Forderung: Einrichtungsbezogene Impfpflicht aussetzen

Scheffold fordert von der Politik, bürokratische Hürden abzubauen sowie die Corona-Quarantänezeiten für das Pflegepersonal zu verkürzen und die einrichtungsbezogene Impfpflicht auszusetzen. Diese werde im Gesundheitsbereich als ungerecht empfunden. „Die war ja immer im Kontext einer allgemeinen Impfpflicht gesehen“, sagte Scheffold. Letztere kam dann aber nie.

Auch die steigenden Kosten machen den Einrichtungen laut Umfrage zu schaffen. Krankenhäuser und Reha-Kliniken sind laut Scheffold nicht auf unerwartete Preissteigerungen ausgerichtet. Doch diese drohen nun wegen der steigenden Inflation. 61,1 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Krankenhäuser gaben an, dass sie in diesem Jahr rote Zahlen erwarten. Die Gesellschaft dringt auf einen Inflationsausgleich durch den Bund.

Seit Jahren in den roten Zahlen

Die Finanzsorgen der Kliniken sind nicht neu. Seit Jahren kämpfen vor allem kleine Häuser mit Geldnot. In den vergangenen zehn Jahre schrieben stets fast 40 Prozent der Häuser rote Zahlen – manchmal sogar mehr.

Zum einen decken die Zuschüsse der Bundesländer die Ausgaben für Neuanschaffungen und Sanierungen nicht. Zum anderen belohnt das Abrechnungssystem mit den Krankenkassen meistens vor allem Kliniken, die hohe Fallzahlen aufweisen. Komplexe Behandlungen mit hohem Pflegeaufwand rechnen sich dagegen häufig nicht.

Debatte um Klinikschließungen

Experten fordern deshalb eine Reform der Krankenhausfinanzierung. Die Probleme haben eine Debatte über die Zukunft von kleinen Krankenhäusern ausgelöst. Ihr Betrieb ist unter anderem wegen zunehmender Anforderungen an moderne medizinische Ausstattung bei geringen Fallzahlen besonders teuer.

Südwest-Minister Manfred Lucha (Grüne) verfolgt deshalb einen Kurs der Konzentration auf wenige große Kliniken in Baden-Württemberg. Vor Ort sollen Versorgungszentren ambulanten Leistungen anbieten, deren Finanzierung und Aufbau ist aber weiterhin sehr schwierig - bislang existieren vor allem Modellprojekte. Kritiker werfen der Landesregierung deshalb vor, die flächendeckende medizinische Versorgung zu gefährden.

FDP: Kretschmann und Lucha untätig

Die FDP wirft der grün-schwarzen Landesregierung angesichts der neusten Zahlen Untätigkeit vor. „Ministerpräsident Kretschmann hat in den elf Jahren seiner Regierungszeit kein besonderes Augenmerk auf die Bewältigung des demografischen Wandels gelegt. Jetzt ist die Situation dramatisch“, so der Gesundheitsexperte der Liberalen, Jochen Haußmann.

Er forderte, Bürokratie abzubauen, Anerkennungsverfahren für ausländische Beschäftigte zu beschleunigen und die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht zu beenden.