Schneller in den Schnee: Wintersportler und Ausflügler können von der kommenden Saison an per Bahn bequemer ins Allgäu kommen.

Möglich macht es der neue Schnee-Express von Stuttgart nach Oberstdorf, wie die baden-württembergische Verkehrsministerin Tanja Gönner (CDU) am Montag in Stuttgart mitteilte. Die Verbindung startet laut Mitteilung am 12. Dezember und bringt die Reisenden bis 3. April 2011 an Sonntagen und zusätzlich am 6. Januar 2001 in etwa drei Stunden ohne umsteigen in die Skigebiete. Bei dem Vorhaben arbeiten Baden-Württemberg und Bayern eng zusammen. (lsw)