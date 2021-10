Pedelecs stoßen zusammen: 72-Jähriger muss reanimiert werden

Ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Pedelec-Fahrer bei Biberach schwer verletzt worden. Ein 43-Jähriger war am Montagmorgen mit seinem Rad in Richtung Warthausen unterwegs, als ihm der 72-Jährige entgegenkam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beide Fahrer bremsten, stießen jedoch zusammen. Der Senior erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten beide Fahrer in ein Krankenhaus.

