Pedelec-Fahrerin stößt mit Auto zusammen und stirbt

Eine 79 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Friedrichshafen (Bodenseekreis) getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Frau am Freitag eine Straße überqueren. Dabei sei sie von dem Auto erfasst worden. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb die 79-Jährige noch am Unfallort. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Gutachter beauftragt.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-446629/2

