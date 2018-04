Ein Pedelec-Fahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Mofa ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb der 69-Jährige am Mittwoch im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Unfall hatte sich am Montag auf einem Radweg bei Bretten (Kreis Karlsruhe) ereignet. Der Mann war nach einem missglückten Ausweichmanöver frontal mit der 17 Jahre alten Mofafahrerin zusammengestoßen und gestürzt.

Mitteilung der Polizei