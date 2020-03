Patienten statt Reisende: Fieber-Ambulanz in Jugendherberge

Die Stuttgarter Jugendherberge begrüßt in den kommenden Wochen Patienten statt Reisende: Das Gebäude am Neckarpark ist im Auftrag der Stadt und der Kassenärztlichen Vereinigung als Fieber-Ambulanz eingerichtet worden, wie der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks am Montag in Stuttgart mitteilte.

Die Schließung der Jugendherbergen, die Stornierungen und der Einbruch der Reservierungen bedeuteten für das Werk zwar eine existenzbedrohende Krise. Es sei aber selbstverständlich, die zwischenzeitliche Nutzung der Jugendherbergen den Behörden, Städten und Kommunen in der Corona-Krise anzubieten, teilte der Verband mit. Zuvor war die Ambulanz im Alten Reitstadion der Stadt untergebracht gewesen.

Patienten benötigen für die Fieber-Ambulanz eine ärztliche Überweisung. Zwei der normalerweise für Seminare genutzten Gemeinschaftsräume der Jugendherberge wurden zu Voruntersuchungsräumen umgestaltet. Der Speisesaal dient nun als Warteraum, behandelt wird in drei Gäste-Zimmern.

Bislang ist die Jugendherberge in Stuttgart laut Deutschem Jugendherbergswerk die einzige umgestaltete Ambulanz dieser Art. „Wir führen aber ähnliche Gespräche mit weiteren Städten und Gemeinden an anderen Standorten“, sagte eine Sprecherin des Werks.

