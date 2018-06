Patienten melden häufiger Verdacht auf Behandlungsfehler

Im Prozess um die tödliche Hundeattacke vor einem Jahr in Frohnstetten hat am Dienstag der Mann der Getöteten ausgesagt. Vor dem Amtsgericht in Sigmaringen zeigte sich am zweiten Prozesstag immer deutlicher, dass insbesondere die Besitzerin des Kangal heillos überfordert war.

Zeugen schilderten übereinstimmend, dass das Haus völlig vermüllt und verwahrlost gewesen sei, von oben bis unten voller Katzenurin und -kot. Insgesamt lebten in dem Haushalt zum Zeitpunkt der Tragödie zwei Kangal, ein kleinerer Mischlingshund und circa 20 ...