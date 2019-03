In Baden-Württemberg soll von der nächsten Woche an ein Patent-Coach kleinen und mittleren Unternehmen zur Seite stehen. Wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Freitag in Stuttgart sagte, ist es die bundesweit erste Initiative dieser Art. Demnach sollen das Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg und die Innovationsberater der Industrie- und Handelskammern Unternehmen für das Thema sensibilisieren und beraten. Dazu gehört eine kostenlose Schutzrechtstrategieberatung und sowie die Unterstützung zur Ausbildung von firmeneigenen Patentmanagern.

„Im globalen Wettbewerb ist eine eigene Schutzrechtsstrategie für Patente, Marken und Designs von existenzieller Bedeutung“, sagte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) der „Schwäbischen Zeitung“ (Samstag). Das Land sei bundesweit seit Jahren führend bei Patentanmeldungen. Doch dafür seien in erster Linie Großunternehmen verantwortlich. „Mit unserem Projekt Patent-Coach wollen wir gezielt kleinere Unternehmen beim Aufbau eines professionellen Patentmanagements unterstützen, damit diese nicht den Anschluss verlieren“, sagte sie dem Blatt.