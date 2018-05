Party außer Kontrolle: 18-Jähriger beißt Polizeibeamten

Im Streit um eine verschwundene Spielkonsole ist eine Geburtstagsparty in Eimeldingen (Kreis Lörrach) völlig aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging ein 18-Jähriger mit Fäusten auf einen Partygast los, als er das Fehlen der Konsole bemerkte. Alarmierte Polizeibeamte versuchten den Streit am frühen Sonntagmorgen zu schlichten. Dabei schlug der junge Angreifer um sich, biss einem Polizeibeamten in den Finger und verletzte ihn am Bein.

„Beim Eintreffen der Beamten, war die Konsole bereits wieder aufgetaucht, der Streit unter den Partygästen drohte allerdings weiter zu eskalieren“, sagte ein Sprecher der Polizei in Freiburg.

Da weitere Partygäste dem Störenfried zur Seite sprangen, wurden weitere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihundeführer alarmiert. Den Beamten gelang es schließlich, die Lage zu beruhigen. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.