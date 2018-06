Partie gedreht: Heidenheim besiegt 1860 München mit 2:1

Der Heimfluch des TSV 1860 München in der 2. Fußball-Bundesliga hält auch im neuen Jahr an. In Unterzahl unterlagen die „Löwen“ am Montagabend gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit 1:2 (1:0) und kassierten damit beim Neustart nach der Winterpause den nächsten herben Rückschlag im Abstiegskampf.

Nach dem 13. Saisontreffer von Torjäger Rubin Okotie per Handelfmeter in der 29. Spielminute drehten vor 15 100 Zuschauern in der Münchner Arena Tim Göhlert (55.) und Florian Niederlechner (66.) die Partie. Ilie Sanchez sah auf Münchner Seite auch noch eine Gelb-Rote Karte (64.). 1860 bleibt nach der sechsten Heimniederlage auf dem Relegationsplatz in höchster Abstiegsgefahr.

