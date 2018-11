Parteitag der Südwest-SPD beginnt: Wahl des Vorsitzenden

Zur Wahl eines neuen Vorsitzenden ist die baden-württembergische SPD am Samstag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) zusammengekommen. Die Delegierten müssen sich zwischen Landtagsfraktionschef Andreas Stoch und dem Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci entscheiden. Der Ausgang gilt als offen. Die Noch-Vorsitzende Leni Breymaier will nach zwei schwierigen Jahren im Amt nicht wieder kandidieren. Sie hatte zwar das SPD-Basisvotum zum Vorsitz knapp gewonnen. Jedoch warf sie das Handtuch, weil sie ihren Rückhalt in der Partei als zu gering empfand. Castellucci bleibt bei seiner Kandidatur, obwohl er das Basisvotum verloren hat.

