Zu welchen Risiken und Nebenwirkungen kann es führen, wenn Demokratie überdosiert wird? Oder ist ein Zuviel an Demokratie gar nicht möglich? Für diese Fragen hält der Gesetzgeber keine Packungsbeilage mit Antworten bereit. Arzt oder Apotheker helfen auch nicht weiter.

Faktisch geraten immer wieder Projekte ins Wanken, weil Mehrheitsbeschlüsse von Volksvertretern – auf Landes- oder Kommunalebene – durch Bürgerbegehren angegriffen werden. Das ist bei Stuttgart 21 so, bei der dritten Startbahn am Münchner Flughafen und auch beim aktuellen Streit um ein Parkhaus auf der Lindauer Insel.

Zwei Drittel des ordentlich gewählten Stadtrats haben den Bau beschlossen – und zwar im Zuge der Umgestaltung der Inselhalle, die mit veralteter Technik nach allgemeiner Meinung nicht mehr zukunftsfähig ist. Die Organisatoren der wichtigsten Tagungen – das weltberühmte Treffen der Nobelpreisträger und die Psychotherapiewochen – haben offen mit Rückzug gedroht, falls die Halle nicht erneuert würde. Mehr als zehn Jahre arbeiten Stadt und Stadtrat an der Lösung, die nach einem Architektenwettbewerb und viel Planungsarbeit jetzt eigentlich vor der Umsetzung steht. Der Freistaat Bayern hat sich mit einem Zuschuss von mehr als 27 Millionen Euro hinter das Projekt Inselhalle gestellt. Diese Summe ist die Grundlage für einen zukunftsfähigen Umbau, denn Lindau selbst hat statt des nötigen Geldes vor allem Schulden. Nur durch die Gunst der Staatskanzlei in München ist das Gesamtpaket in Höhe von 50 Millionen Euro, soweit absehbar, solide finanziert – wie die Stadt versichert.

Legitime Mittel

Im Genehmigungsverfahren spielen nahe gelegene Stellplätze eine wichtige Rolle. Daher der Stadtratsbeschluss zum Parkhaus neben der neuen Tagungshalle. An ihm aber scheiden sich die Geister. Und weil alles mit allem zusammenhängt, wird am 17. Mai nicht nur die simple Frage verhandelt, ob das beschlossene Parkhaus nun kommt oder nicht. Das Bürgerbegehren ist vielmehr eine Art Entscheidungsschlacht zwischen zwei demokratischen Instrumenten: Auf der einen Seite der legitime Zweidrittel-Mehrheitsbeschluss durch den Stadtrat. Auf der anderen Seite das nicht weniger legitime Begehren einer Bürgerinitiative, die eben diesen Mehrheitsbeschluss kippen will, weil sie ein Parkhaus ablehnt. Indirekte Demokratie gegen direkte Demokratie.

Damit geht es auch um die Grenzen unseres politischen Systems, das sich selbst neutralisieren kann. Und es geht um ehrenamtliche Stadträte, die sich in Anbetracht der Situation überlegen, warum sie ihre Freizeit überhaupt noch in den Dienst ihrer Kommune stellen sollen, wenn mühevoll gefundene Mehrheitslösungen in letzter Minute ausgehebelt werden können. Während die einen behaupten, sie wollten das historische Stadtbild vor einem „Monstrum“ retten, behaupten die anderen, sie wollten die Zukunft der Stadt und ihre Wirtschaftskraft retten. In kleineren Kategorien wird dieser Tage kaum gedacht, in Lindau am Bodensee. Der Tonfall in dieser Debatte ist von anfänglicher Sachlichkeit längst in Aufgeregtheit umgeschlagen.

Im Zentrum dieser Auseinandersetzung steht Andreas von Hollen. Er ist das Gesicht hinter der Bewegung gegen das Parkhaus. Für viele ist es sogar die Fratze, die nur immer alles verhindern wolle. Als gelangweilter Pensionär, der beabsichtige, sich ein eigenes Denkmal zu setzen, verunglimpfen ihn manche Befürworter des Parkhauses. Für seine Anhänger ist von Hollen indes der letzte Aufrechte, der sich weder vom Volkszorn noch von der geballten Macht wirtschaftlicher Interessenvertreter einschüchtern lässt. Standhaft. Oder einfach bloß stur? Selbstloser Kämpfer? Oder einfach nur selbstverliebter Egomane?

Wie er so dasitzt in seinem Sessel – dichtes graues Haar, blaue Brille, entschlossenes Gesicht – wirkt der 70-Jährige wenig einschüchternd, obwohl er so viele verunsichert. Seine Stimme ist ruhig, kein Herumfuchteln mit den Händen. Hört er eine kritische Frage, denkt er nach, bevor er antwortet. Dass der Rentner mit seinen Initiativen keine Berge versetzen kann, aber sehr wohl Bauprojekte, hat er in der Vergangenheit schon bewiesen. Vor der Jahrtausendwende musste für den Neubau der Spielbank Lindau nach einem durch von Hollen angeführten Bürgerentscheid ein alternativer Standort gefunden werden.

Von Hollen erinnert sich an den Schlüsselmoment der aktuellen Initiative: Nachdem im Oktober 2014 der Lindauer Stadtrat das Parkhaus in seiner finalen Version beschlossen hatte, zeichnete die örtliche FPD im Januar mit Luftballons die Höhenverhältnisse des geplanten Gebäudes nach. „Das war der Moment, in dem ich spontan das Wort ergriffen und unter großem Beifall angekündigt habe, dagegen ein Bürgerbegehren anzustrengen“, sagt von Hollen. Die nötigen Unterschriften hatte er schnell beisammen.

Neu an diesem Konflikt ist: Zentraler Schauplatz der Auseinandersetzung ist das Internet, genauer gesagt eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „Du weißt, dass Du aus Lindau bist, wenn...“. Eingerichtet hatte sie ursprünglich die Lindauer Lokalredaktion der „Schwäbischen Zeitung“, um mit Lesern und Bürgern über Themen der Stadt diskutieren zu können. Die Gruppe hat mehr als 5000 Mitglieder und von Hollen sagt: „Ohne Facebook hätten wir den Widerstand niemals in so kurzer Zeit mobilisieren können.“ Tatsächlich hat er jeden Schritt der Bürgerinitiative unmittelbar digital auf Facebook begleitet. Auf diese Weise spielt sich die Diskussion von Gegnern und Befürwortern des Parkhauses bis heute öffentlich in Echtzeit ab.

Debatte verschlafen

Sowohl der Lindauer Stadtrat als auch die Stadt selbst haben die Schlagkraft des Mediums Facebook offenbar unterschätzt. Denn erst, als sich langsam abzeichnete, dass von Hollen die nötigen Unterschriften für das Bürgerbegehren zusammenhaben würde, hielten es die Stadträte überhaupt für nötig, an der Diskussion im Netz aktiv teilzunehmen. „Das war viel zu spät. Die haben das vollkommen verschlafen“, sagt Andreas von Hollen und kann sich bei diesen Sätzen ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Indes hat Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker viel weniger zu lachen. Während von Hollen aus einer komfortablen Situation heraus agiert, weil er persönlich keine Konsequenzen tragen muss, ganz egal, wie die Bürger am 17. Mai entscheiden, hat für Ecker das Projekt eine andere Tragweite. „Die Gegner des Parkhauses sehen nicht oder wollen nicht sehen, wie eng verzahnt die Neugestaltung der Inselhalle mit dem Parkhaus ist“, sagt Ecker in eindringlichem Ton. Genau getaktete Zeitpläne müssten erfüllt, Verträge eingehalten werden.

Den Schauplatz Facebook kommentiert er so: „Die dortige Diskussion hat in Lindau zu oft eine Qualität, an der ich nicht teilnehme. Und ich habe auch keine Zeit, meine Mitarbeiter mit so was zu beschäftigen.“ Seine Pressesprecherin habe anderes zu tun, als sich dauernd mit „oberflächlichen Unterhaltungen“ auseinanderzusetzen.

Ecker räumt ein, dass die Stimmungsmache auf Facebook dazu beigetragen hat, die Unterschriften schneller einzufahren, aber: „Die Unterschriftenhürde ist keine echte Hürde.“ Drei oder vier Aktivisten, die mit Listen herumliefen, werde man am schnellsten los, indem man unterschreibe.

„Wer da unterschreibt, übernimmt ja auch keinerlei Verantwortung. Null“, sagt Ecker und beschreibt noch einmal, welche Folgen sich aus einem Nein zum Parkhaus ergeben: „Es wäre wirklich fatal: Die großen Tagungen laufen uns davon, es würde sich alles verzögern, würde viel teurer, Zuschüsse für das Projekt Inselhalle stünden womöglich auf der Kippe.“

Dass es wirklich so weit kommt, glaubt der Oberbürgermeister aber nicht: „Die vernünftigen Stimmen haben zuletzt Oberhand gewonnen. Ich bin überzeugt, dass das Bürgerbegehren scheitert.“ Und wenn nicht? Gibt es einen Plan B? „Nein.“

Dass die Befürworter des Parkhauses den Gegnern im Netz viel zu lange fast unwidersprochen zugesehen haben, räumt auch der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion, Thomas Hummler, zerknirscht ein: „Ja, ich würde fast sagen, das haben wir verschlafen.“ Er verteidigt die Arbeit des Stadtrats aber und weist darauf hin, dass fast alle Räte im Beruf stünden und gar nicht die Zeit hätten, sich intensiver um die Diskussionen auf Facebook zu kümmern. Ein entscheidender Nachteil, denn von Hollen bestätigt, dass für ihn das Bürgerbegehren und alles, was damit zusammenhängt, im Moment ein Vollzeitjob ist. Inzwischen sehen sich die Parkhausgegner aber immer stärker den Fragen der Befürworter ausgesetzt, und damit womöglich der Erkenntnis, dass es leichter fällt, kritische Fragen zu stellen, statt kritische Fragen zu beantworten.

Wie auch immer das zu werten ist: Andreas von Hollen hat die Facebook-Gruppe inzwischen verlassen, und damit seine wichtigste Diskussionsplattform, von der er anfangs am meisten profitierte.

Bring- und Holschuld

CSU-Stadtrat Hummler will auch nicht gelten lassen, dass man die Bürger zu wenig informiert habe. „Es gibt bei der Bürgerbeteiligung nicht nur eine Bringschuld durch die Politik, sondern auch eine Holschuld durch den Bürger. Wenn der erste Baum fällt, dann fängt der Bürger an zu schreien“, sagt Hummler und drückt damit sein Unverständnis aus, dass Wähler über Jahre weder an öffentlichen Sitzungen im Stadtrat teilnähmen noch sich sonst in die Entwicklungsphase großer Projekte einbrächten. „Und fünf vor zwölf kommt dann ein Bürgerbegehren.“

Selbst Andreas von Hollen gibt selbstkritisch zu, den Widerstand erst spät mobilisiert zu haben. „Das musste sich erst setzen. Aber es stimmt: Man hätte früher damit anfangen können.“ Doch spät sei besser als gar nicht.

Außerdem habe er inzwischen mehr als 3000 Unterschriften, die ihn in seiner Aufgabe stärkten. Genauso wie ein kritisches Statement der Landesdenkmalschutzbehörde in München, die aber juristisch nicht von Belang ist, weil in diesem Fall die Stadt das letzte Wort hat.

Derzeit ist nicht auszumachen, welche Seite den Streit ums Parkhaus gewinnt. Beide Gruppen kämpfen bis zum Tag der Entscheidung mit teils harten Bandagen – im Netz, auf Infoveranstaltungen und auf der Straße. Überspanntheit auf beiden Seiten hat die Lage unübersichtlich gemacht. Weil sich Befürworter wie Gegner demokratisch legitimiert sehen, sollte am 17. Mai ein Gewinner bereits feststehen: die Demokratie selbst. Oder doch nicht? Sicher ist: Sie wird nicht nur zufriedene, sondern auch unzufriedende Demokraten zurücklassen.